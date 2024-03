Agresti: "Il Napoli dell'anno scorso era più bello dell'Inter. ADL? Ha avuto atteggiamenti sbagliati"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Stefano Agresti, giornalista Gazzetta dello Sport:

"Potevamo accettare l’eliminazione della Lazio, perché l’avversario era molto più forte; il Napoli ha giocato quasi alla pari del Barcellona, nonostante la crisi importante; l’eliminazione dell’Inter è quella che trasforma questo turno di Champions in qualcosa di molto negativo. L’Inter è un club che è storicamente abituato a risultati internazionali importanti, quindi ci si aspettava grandi risultati anche in Europa visto che quest’anno sta dominando il campionato. È andato fuori ai rigori, è vero, ma l’Atletico Madrid ha meritato. Il Napoli, l’anno scorso, in Italia ha fatto quello che sta facendo dell’Inter, quel Napoli forse era ancora più meraviglioso. Ranking UEFA? Chi va avanti in Champions ottiene punti e pur essendo in testa in Italia, c’è il rischio che gli altri corrano e che la pista del 5° posto in Champions si complichi. Intemperanze di De Laurentiis? Ha avuto atteggiamenti sbagliati, ma non siamo sorpresi. De Laurentiis è così, nel bene e nel male".