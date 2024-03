Napoli-Juve le probabili formazioni: due ballottaggi per Calzona, dubbio in attacco per Allegri

Domani sera alle 20.45 allo stadio Maradona di Napoli si sfideranno Napoli e Juventus. Da un lato la voglia degli azzurri di voler tornare in corsa per un posto in Champions League. Dall'altro lato l'obiettivo dei bianconeri di mantenere saldo il secondo posto e la voglia di vendicare quel bruciante 5-1 della scorsa annata.

QUI NAPOLI - Il tecnico Calzona deve fare a meno di Cajuste e Ngonge. Con ogni probabilità si affiderà al miglior undici possibile con due ballottaggi da sciogliere nell'ultima ora. In difesa ritornerà titolare Juan Jesus, mentre Olivera è in vantaggio su Mario Rui ma il portoghese si gioca le sue chances. Confermato il trio d'attacco con Politano, Osimhen e Kvara. L'altro ballottaggio e in mezzo al campo: con Anguissa e Lobotka, sarà testa a testa per una maglia tra Traorè e Zielinski.

QUI JUVE - Allegri può contare sui recuperati Danilo e Chiesa, restano a casa Rabiot, De Sciglio, Mckennie, Perin e Kean. Le preoccupazioni principali sono legate al centrocampo, viste le assenze pesanti: Locatelli in regia, al suo fianco Miretti e pronto a debuttare dal primo minuto c'è Alcaraz. La sorpresa potrebbe arrivare dall'impiego di Weah ma al momento Cambiaso e Kostic sono in vantaggio. In avanti il dubbio ruota intorno all'impiego di Chiesa dal primo minuto: Allegri non è nuovo scegliere Yildiz al fianco di Vlahovic per poi sfruttare le freschezza di Chiesa nella ripresa.

Napoli-Juve le probabili formazioni

Napoli 4-3-3 : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Juventus 3-5-2: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Alcaraz, Kostic; Yildiz, Vlahovic.

Ballottaggi Napoli: Olivera/Mario Rui, Zielinski/Traorè

Ballottaggi Juve: Yildiz/Chiesa

Diffidati Napoli: Mazzocchi, Rrahmani, Ngonge

Diffidati Juve: Vlahovic