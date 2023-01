Formazioni ufficiali Napoli-Juventus: Spalletti sceglie Mario Rui e Politano! Allegri si affida a Chiesa e Milik

Formazioni ufficiali Napoli Juventus. Sono state comunicate le formazioni di Napoli Juve, partita di Serie A che è valida per la 18a giornata da calendario. La partita si giocherà alla ore 20:45. La squadra di Spalletti in campo contro quella di Allegri allo stadio Maradona, la partita per la lotta allo scudetto di Serie A.

Formazioni Napoli Juventus, le scelte ufficiali

Formazioni Napoli Juventus 2023 è la partita della 18a giornata di Serie A, la partita potrebbe riservare delle sorpese già in termini di formazioni: Napoli Juventus, queste le scelte ufficiali dei due allenatori su CalcioNapoli24:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Marfella, Sirigu, Bereszynski, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Lozano, Raspadori, Simeone

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Miretti, Paredes, Fagioli, Kean, Soulé, Iling-Junior.

formazioni napoli juventus

Probabili formazioni Napoli Juve

Queste le probabili formazioni Napoli Juventus:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

18a giornata Serie A