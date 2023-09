Real Madrid, sopralluogo dei dirigenti in città per scegliere l'hotel di Napoli-Real: i dettagli | ESCLUSIVA

Ultime news UEFA Champions League - È già clima Champions League a Napoli! A una settimana dalla trasferta di Braga che aprirà il girone del Napoli in questa edizione del più prestigioso torneo internazionale per club, si pensa già alla sfida del 3 ottobre al Maradona contro il Real Madrid. Gli azzurri accoglieranno i Galacticos dell’ex Ancelotti in quello che si prevede uno stadio sold out (da domani biglietti in vendita).

Sarà una due giorni infuocata per i blancos, che giungeranno a Napoli nella giornata del 2 ottobre. La macchina organizzativa per la trasferta si è già mossa e infatti, come raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, quest’oggi sono giunti a Napoli dei dirigenti del Real Madrid per visionare alcune strutture alberghiere che sono entrate nella ristretta lista di ipotetiche basi per il ritiro madrileno in città.

Florentino Perez a Palazzo Caracciolo

Tra le poche strutture visionate, anche la splendida location di Palazzo Caracciolo di via Carbonara, nel pieno centro della città. Proprio qui i Galacticos soggiornarono per la trasferta del marzo 2017, quando gli spagnoli prenotarono l’intera struttura garantendo massima riservatezza a squadra, staff e invitati degli sponsor. Nei prossimi giorni arriverà la decisione definitiva da parte della società madrilena.

