Kappa, il sales manager Caruso: "Maglia Burlon? Sold-out in 8-10 ore, il reselling è deprecabile! Sul futuro con il Napoli stanno valutando le aziende" [ESCLUSIVA]

Enrico Caruso, Sales Manager di Kappa, intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La maglia Burlon? Risposta abbastanza scontata sul mercato, sold out totale di tutta la merce nell’ambito delle 8-10 ore. Era una tiratura davvero limitata, 3000 pezzi totali tra maglie, pantaloncini, calze, palloni, zaini: le maglie erano un migliaio, per intenderci. È stata una iniziativa dedicata al branding, all’ampliamento della visibilità del marchio a livello internazionale: non era una operazione per fare soldi, ma per fare posizionamento.

La collaborazione con Burlon? Ci sono ottimi rapporti con lui, già in passato collaborammo. Diversi mesi fa è nata questa idea con il Napoli.

Maglie ad oltre 450 euro in fase di rivendita? È un fenomeno ormai diventato un trend, una forma di guadagno che prima vedevamo con le scarpe da ginnastica: è la prima volta che accade con capi di abbigliamento, il tutto è favorito dal fatto che siano maglie da collezionismo. Il fenomeno del reselling è legale, è deprecabile perchè è speculazione ma quando compri un prodotto ne fai ciò che vuoi.

Distribuzione? Una decina di boutique in Italia l’hanno avuta, in Campania due, poi i portali di Kappa, SSC Napoli e Burlon. Chi è stato bravo, credo ne abbia prese 5-10 passando la mattinata nel cercare di comprarle tutte. Erano davvero pochi i capi a disposizione, al massimo il 30-40% andrà in reselling.

Kappa ed il rapporto con il Napoli in futuro? Tutto al vaglio delle aziende ai massimi livelli, non ho aggiornamenti: siamo in ritardo per l’ufficialità di una continuazione del percorso, però”