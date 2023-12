Calciomercato Napoli - Il rinnovo di Victor Osimhen sarebbe la mossa più saggia per tutte le parti in causa. Una situazione in cui vincono tutti. Il Napoli, Victor Osimhen, le pretendenti al nigeriano, l’agente del calciatore Roberto Calenda.

Perchè con il rinnovo di Osimhen vincerebbero tutti

Victor Osimhen attualmente ha un contratto valido fino al 2025 che porta al pagamento di un ingaggio di 4,25 milioni di euro (4,5 per la prossima stagione). Dalle ultime ricostruzioni, il possibile accordo-ponte fino al 2026 potrebbe far schizzare l'ingaggio attorno ai 10 milioni, euro più euro meno. Ma una cifra così alta, come quei sette milioni di euro accordati a Cavani nel 2012 (con clausola), totalmente fuori scala per De Laurentiis ed il Napoli, servirebbe solo ad essere propedeutica ad una sua cessione.

Il Napoli vincerebbe perchè si garantirebbe la possibilità di mettere in vendita Victor Osimhen ad un prezzo ben definito, quello della clausola, mettendosi l’anima in pace ed aspettando che arrivi qualcuno che la paghi, evitando trattative come accaduto con il Bayern Monaco per Kim Min-Jae.

Victor Osimhen vincerebbe perchè nell’immediato si garantirebbe qualche milione di euro in più da qui a fine stagione (se l’accordo fosse retroattivo, qualcosina in più), e poi in estate sarebbe libero di scegliersi la destinazione più gradevole da un punto di vista sportivo e, soprattutto, da un punto di vista economico. Che sia la Premier o meno.

Le squadre interessate ad Osimhen vincerebbero perchè avrebbero un prezzo definito per il cartellino. Si paga la clausola, si ringrazia De Laurentiis, si sfidano le altre a colpi di progetto sportivo ed economico da presentare ad Osimhen. Sperando di vincere il jackpot.

L’agente del calciatore, Roberto Calenda, vincerebbe perchè la sua figura sarebbe definitivamente riabilitata agli occhi della piazza napoletana, che non ha dimenticato il post in difesa di Osimhen ai tempi del Tik-Tok gate, con tanto di valutazione di eventuali azioni legali ed ogni iniziativa utili a tutelare l'immagine del suo assistito. E ne guadagnerebbe anche una commissione relativa al rinnovo, che ha sempre un suo perchè.

Con un contratto in scadenza nel 2025, in estate il Napoli non potrebbe chiedere cifre astronomiche per la cessione di Victor Osimhen. Prolungando un anno in più, allungando qualche milione di euro per il disturbo al nigeriano, come se fosse un incentivo all’uscita, una buonuscita, il Napoli si garantirebbe - sulla carta - l’incasso più alto della storia del calcio italiano. Una situazione in cui vincono tutti, gli inglesi la definirebbero win-win no?