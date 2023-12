Rating bancario, nessuno come il Napoli in Italia! La gestione De Laurentiis paragonata al tracollo Juve | GRAFICO

Notizie Napoli calcio. Il club di Aurelio De Laurentiis si conferma società virtuosa dal punto di vista economico: a conferma di ciò sono arrivati dati relativo al rating creditizio dei club di Serie A.

In sintesi il rating è un «giudizio sintetico sulla rischiosità del cliente» ed è la risposta numerica alla domanda: qual è la probabilità che il cliente diventi insolvente nell’arco di un anno (probabilità di default)? In parole povere, i dati che tra poco vi mostreremo sono in grado di far capire se una società (calcistica in questo caso) è sana oppure rischiosa.

Rating creditizio, i dati della SSC Napoli

Rating annuale SSC Napoli

Partiamo con il dire che con il bilancio pubblicato il 30 giugno 2023 il Napoli ha un rating pari ad AA, con una probabilità di default pari a zero. Se volessimo paragonare gli azzurri con la Juventus, ci accorgiamo immediatamente che la classificazione dei bianconeri è CC: vale a dire che nel 2022 la probabilità di default è pari al 30%. Il tutto senza tenere conto del bilancio legato al 2023, quello relativo all'ultimo e disastroso anno della società piemontese (tra scandali, cause e mancato accesso alle coppe).

Va ricordato, inoltre, che il rating creditizio è collegato anche ad un altro aspetto fondamentale: quello del fido commerciale (rischio di credito massimo), che viene concesso in caso di richiesta di finanziamento o dilazione di pagamento. Qualora volessimo paragonare nuovamente Napoli e Juventus, la differenza sarebbe sostanziale: al club azzurro un fornitore darebbe credito fino a 3,4 milioni di euro, mentre ai bianconeri non sarebbe concesso nemmeno un euro.

Credit rating Juventus e Napoli

La SSC Napoli svetta anche rispetto a tutte le altre società calcistiche italiane, considerando che la società di De Laurentiis si assicura un rating AA mentre il 92% di tutte le società di calcio professionistiche hanno rating peggiori. Merito di una gestione oculata negli anni negli aspetti contabili fondamentali: guadagno, capacità di onorare i debiti e livello di indebitamento.

Lo stato patrimoniale del Napoli è cresciuto dai 417.778.546€ del 2021 fino ai 448.481.283€ del 2023, avendo una disponibilità pari a 286.569.864€ nel 2023 (rispetto ai 215.366.471 del 2021). Fondamentale è anche l'indice di liquidità, cresciuto nell'anno dello scudetto fino a 168.945.980€, mentre nel 2022 era di 107.822.204€.

Stato patrimoniale SSC Napoli

Fatturato SSC Napoli

Il fatturato della SSC Napoli è cresciuto fino a 359.264.354€ nell'ultimo bilancio, complice anche un incremento senza precedenti dal punto di vista dei Ricavi dalle vendite: si è passati dai 12.109.322€ del 2022 fino ai 37.898.992€ del 2023.

SSC Napoli Fatturato e profitti

Si è sempre detto che il Napoli fosse società che non si indebitasse, ma nel calcio attuale anche l'indebitamento, se sostenibile, è aspetto di crescita societaria. Il club di De Laurentiis, in tal senso, è riuscito a contenere anche l'inevitabile passivo post Covid. Vediamo come nell'ultimo triennio:

Indebitamento SSC Napoli

Una serie di freddi numeri, che rendono però l'idea di quanto si lavori "dietro le quinte" per permettere il sostentamento e la crescita del Napoli: l'operato di De Laurentiis è un'eccellenza senza eguali in Italia, campione d'Italia non solo sul campo ma anche e soprattutto nella gestione economico-finanziaria in un movimento, quello calcistico italiani, sempre più in difficoltà.