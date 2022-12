I numeri della rivoluzione da scudetto della New Age

Ultime notizie SSC Napoli - 41 punti, primo posto in classifica da imbattuti, con 13 vittorie e 2 pareggi in Serie A e in piena corsa scudetto. 15 punti, primato nel girone, una sola sconfitta (inutile, a girone ormai definito) e 20 gol segnati nel girone di Champions League che hann. È questo il bigliettino da visita del nuovo Napoli di Giuntoli, De Laurentiis e Luciano Spalletti, arrivato alla sosta con un cammino oltre ogni immaginazione. Soprattutto al netto delle contestazioni ricevute in estate dalla società, per il vero e proprio cambio generazionale in rosa. Una rivoluzione quella iniziata a gennaio (l'addio di Insigne e il sì di Kvara), e rifinita in estate. Con gli addii di praticamente tutti i big e senatori storici del club partenopeo. E con l'abbattimento del monte ingaggi. Infine, con una nuova linfa, fatta di giovani calciatori talentuosi e calciatori più esperti affamati di dimostrare il loro valore. Che hanno scelto Napoli e il Napoli, per una stagione al momento indimenticabile.

Calciomercato Napoli, la rivoluzione di quest'anno

Calciomercato Napoli, il bilancio del rendimento dei nuovi acquisti

Difficile da dimenticare, ma per chi, preso dall'entusiasmo, avesse rimosso quanto accaduto negli ultimi mesi, è tempo di un primo bilancio sul rendimento degli azzurri fra cessioni e acquisti. Andando a verificare ruolo per ruolo quanto la new age abbia reso, oppure no, nella stagione attuale. Non vuole assolutamente essere un confronto tecnico con chi in passato ha reso grande il Napoli, sia chiaro.

E allora, partiamo col confronto:

out Ospina , in Sirigu : in questo passaggio , andrebbe considerato l'ottimo rendimento nella prima metà di stagione del nuovo titolare , Alex Meret . Che è il vero sostituto del colombiano. Un rendimento, al netto di un solo ininfluente errore contro il Bologna , che ha convinto. E il portiere friulano ha lavorato tanto, migliorando significativamente, anche nel gioco coi piedi. Chiaramente, però, Sirigu è stato scelto come secondo portiere: sebbene possa aver portato l'esperienza che serviva innestando tanti giovani, però, in campo non s'è mai visto: solo panchina e 5 gare saltate per affaticamento muscolare. Nell'ultimo periodo, quello della sosta, ha lavorato spesso a parte. E allora il Napoli si tutelerà con il rientro dal prestito di Nikita Contini , per avere un terzo affidabile.

Le statisiche di centrocampo e attacco

Ma passiamo ai reparti dove i numeri contano ancora di più, con le statistiche degli innesti di centrocampo e attacco:

out Fabian , in Anguissa , Ndombele e Gaetano : direi che il Napoli è riuscito a sopperire all'enorme assenza dello spagnolo. Che sebbene non abbia mai fatto innamorare la piazza , era sicuramente un fattore in fase offensiva. Con una media gol da fuori area da record in Europa, lo scorso anno aveva messo a taccuino 7 gol e 5 assist. Il Napoli ha però sopperito alla sua assenza col cambio modulo (4-3-3 fisso quest'anno),il riscatto di Anguissa , l'arrivo di Ndombele e il rientro dal prestito di Gaetano . Basti pensare che in poco meno di metà stagione, Anguissa ha già 3 gol e 6 assist all'attivo, con Ndombele che ha segnato 1 gol e fornito 1 assist in Champions . Un assist, davvero decisivo, per l'1-0 di Raspadori che è valso la vittoria contro lo Spezia che ha lanciato gli azzurri, anche per Gianluca Gaetano : 58' giocati anche per lui, con Spalletti pronto a dargli ulteriore spazio nella seconda metà di stagione.

Il Napoli ha poi chiaramente lasciato partire anche Malcuit, terzo esterno destro difensivo in rosa. Concedendo spazio e fiducia al giovane Zanoli. Ma anche quest'ultimo tassello sarà sistemato a gennaio, con l'arrivo di Bereszynski a dar fiato a Di Lorenzo. Con esperienza e qualità.

Il Napoli sembra avere le idee chiare per il presente e per il futuro, e risulta ineccepibile il lavoro svolto dalla dirigenza e dallo staff di Cristiano Giuntoli sul mercato: un capolavoro, fra pesanti uscite ed intelligenti entrate. Al campo, la sentenza su una stagione che potrebbe diventare indimenticabile.

