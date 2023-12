Difensori e centrocampisti a parametro zero nel 2024: quante occasioni per il Napoli | FOCUS

Calciomercato Napoli. Il club di De Laurentiis guarda al presente, ma pensa anche al futuro: a gennaio la società azzurra interverrà con almeno tre operazioni per rimpolpare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri ed è alla ricerca di un terzino destro, un difensore ed almeno un centrocampista.

Il mercato invernale, di consueto, è molto complicato ma potrebbe essere anche l'occasione giusta per porre le basi in vista della prossima stagione: c'è infatti una cerchia di giocatori, quelli in scadenza nel 2024, che potrebbero decisamente fare al caso del Napoli. Proviamo ad elencare i possibili "colpi" e le eventuali suggestioni, al netto dei possibili rinnovi ad oggi non arrivati.

Difensori parametro zero 2024

Il Napoli sembra essere prossimo all'acquisto di un terzino destro (Mazzocchi in pole) per far rifiatare Di Lorenzo, ma in vista della prossima estate sono diversi i giocatori in scadenza. Eccone una lista parziale con le valutazioni di Transfermarkt:

Aaron Wan-Bissaka, 26 anni (Man.Utd): valore 20 mln

Kenny Tete, 28 anni (Fulham): valore 15mln

Daniel Munoz, 27 anni (Genk): valore 10 mln

Ben Johnson, 23 anni (West Ham): valore 8 mln

Ola Aina, 27 anni (Nott. Forest): valore 8 mln

Serge Aurier, 30 anni (Nott. Forest): valore 7 mln

Marius Wolf, 27 anni (Borussia Dortmund). valore 6,5 mln

Youcef Atal, 27 anni (Nizza): valore 6,5 mln

Lucas Vazquez, 32 anni (Real Madrid): valore 5 mln

Valentin Gendrey, 23 anni (Lecce): valore 4,5 mln

Matteo Darmian, 34 anni (Inter): valore 4 mln

Cesar Azpilicueta, 34 anni (Atl.Madrid): valore 4 mln

Sicuramente ben da tenere d'occhio anche la situazione dei difensori centrali, reparto nel quale in Napoli potrebbe cambiare tanto. Ostigard e Rrahmani sono richiesti e non è scontata la conferma, così come per Juan Jesus che avanza di un ulteriore anno. Si potrebbe quindi decidere di rifare il look alla retroguardia e qualche colpo a parametro zero non è da escludere. Ecco i "pezzi pregiati" presenti oggi in lista:

Mario Hermoso, 28 anni (Atl. Madrid): valore 25 mln

Victor Lindelof, 29 anni (Man.Utd): valore 18 mln

Lloyd Kelly, 25 anni (Bournemouth): valore 16 mln

Tiago Djalò, 23 anni (Lille): valore 15 mln

Tosin Adarabioyo, 26 anni (Fulham): valore 12 mln

Eric Dier, 29 anni (Tottenham): valore 12 mln

Nino, 26 anni (Fluminense): 11 mln

Valentin Gomez, 20 anni (Velez): 8 mln

Lukas Klostermann, 27 anni (Lipsia): valore 8 mln

Joel Matip, 32 anni (Liverpool): valore 7 mln

Mats Hummels, 35 anni (Borussia Dortmund): valore 6 mln

Pablo Marì, 30 anni (Monza): valore 5 mln

Stefan Savic, 32 anni (Atl.Madrid): valore 5 mln

Nacho Fernandez, 33 anni (Real Madrid): valore 5 mln

Yerry Mina, 29 anni (Fiorentina): valore 4,5 mln

Daniele Rugani, 29 anni (Juventus): valore 4 mln

Sergio Ramos, 37 anni (Siviglia): valore 4 mln

Eric Bailly, 29 anni (Besiktas): valore 3,5 mln

Centrocampisti parametro zero 2024

Passiamo ora alla mediana, dove uno dei giocatori più "preziosi" in lista è proprio un azzurro: ovvero Piotr Zielinski. Il polacco è lontano dal rinnovo ed è corteggiato da Inter e Juventus su tutte. Chissà che il Napoli non voglia eventualmente sostituirlo con un giocatore nella stessa situazione contrattuale. Ecco la lista dei "papabili":

Adrien Rabiot, 28 anni (Juventus): valore 40 mln

Tomas Soucek, 28 anni (West Ham): valore 35 mln

Guido Rodriguez, 29 anni (Betis): valore 24 mln

Daichi Kamada, 27 anni (Lazio): valore 20 mln

Ndidi, 27 anni (Leicester): valore 18 mln

Pablo Fornals, 27 anni (West Ham), valore 17 mln

Jorginho, 32 anni (Arsenal): valore 15 mln

Leandro Barreiro, 23 anni (Mainz): valore 14 mln

Toni Kroos, 33 anni (Real Madrid): valore 14 mln

Koke, 31 anni (Atl. Madrid): valore 14 mln

Andrè Gomes, 30 anni (Everton): valore 12 mln

Claudio Echeverri, 17 anni (River Plate): valore 12 mln

Thiago Alcantara, 32 anni (Liverpool): valore 10 mln

Luka Modric, 38 anni (Real Madrid): 10 mln

Gaetano Castrovilli, 26 anni (Fiorentina): valore 8 mln

Isco, 31 anni (Betis): valore 8 mln

Marten De Roon, 32 anni (Atalanta): valore 8 mln

Pape Gueye, 23 anni (Marsiglia): valore 8 mln

Mady Camara, 26 anni (Olympiakos): valore 8 mln

Dennis Praet, 29 anni (Leicester): valore 6 mln

Henrik Mkhitaryan, 34 anni (Inter): valore 6 mln

Allan, 32 anni (Al-Wahda): valore 5 mln

Dele Alli, 27 anni (Everton): valore 5 mln

Davy Klaassen, 30 anni (Inter): valore 5 mln

Renato Tapia, 28 anni (Celta Vigo): valore 5 mln

Nahitan Nandez, 27 anni (Cagliari): valore 5 mln

Alfred Duncan, 30 anni (Fiorentina): valore 4,5 mln

Roberto Gagliardini, 29 anni (Monza). valore 4 mln

Hans Hateboer, 29 anni (Atalanta): valore 4 mln

Stefano Sensi, 28 anni (Inter): valore 4 mln

Karol Linetty, 28 anni (Torino): valore 3,5 mln