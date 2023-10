Garcia in conferenza stampa: "Volevamo una classifica diversa. Anguissa recuperato, può giocare! Col Milan vogliamo vincere" | VIDEO

Conferenza stampa Rudi Garcia per Napoli Milan. Si torna in campo con la prossima partita di campionato degli azzurri che cercano continuità e si trovano di fronte in un Napoli Milan che sa tanto di 'vendetta' dopo quanto accaduto lo scorso anno tra il ritorno al Maradona finito 0-4 e l'eliminazione dalla Champions League. La conferenza stampa di Rudi Garcia pre Napoli Milan si terrà sabato 28 settembre alle ore 13:30.

Se sei un utente iOs o non visualizzi il video, https://youtu.be/7LFqRpOsbOkclicca qui per guardare la conferenza di Garcia

Napoli Milan: Rudi Garcia in conferenza

Napoli - Napoli Milan. In diretta dal Training Center di Castel Volturno le parole di Rudi Garcia, allenatore del Napoli, alla vigilia della partita contro il Milan di Pioli.

13.30 - Inizia la conferenza stampa di Rudi Garcia:

"La verità sta nelle 13 partite di inizio stagione compresa quella di domani. Affrontiamo una squadra in uno scontro diretto e abbiamo una grande voglia di vincerla perché siamo in casa e perché i ragazzi sanno che solo vincendo che miglioreremo ancora sulla classifica.

Le due squadre sono differenti e le a stagione è differente rispetto quanto accaduto lo scorso anno. Se rispondo in modo ironico direi che tanti dicono che questo Napoli è differente dallo scorso anno e quindi non possono essere le stesse gare viste l'anno scorso.

Siamo efficaci e forti fuori casa, visto che abbiamo sempre fatto risultato utile ed è vero che dobbiamo migliorare in casa.

Puntiamo sulle nostre qualità sia sulla catena di sinistra che su quella di destra. La verità delle prime 12 partite è che volevamo vincerle tutte ed essere meglio che al quarto posto, lo stesso in Champions League.

Le statistiche ti danno un aiuto a capire o a verificare cosa vedi. Siamo primi in tanti dati e per questo la classifica dovrebbe essere migliori. Dobbiamo sicuramente migliorare nel prendere di più la porta. Siamo una delle squadre che subisce di meno delle occasioni avversarie, ma prendiamo troppi gol. Stiamo migliorando visto che a Berlino non abbiamo preso gol e a Verona preso uno di troppo. Mi sembra che siamo sulla buona via su questo argomento.

Leao è un ottimo giocatore, ma non è solo lui il Milan. Dobbiamo pensare anche ad un piano anti Giroud o Pulisic.

Lite con Pioli in un Derby passato di Roma? Con Stefano Pioli è un altro momento, abbiamo preso esperienza ed erano squadre vecchie. E' un ottimo allenatore, posso dire solo questo.

Conosco bene i miei giocatori, sono tutti motivati e vogliono dare il meglio. Io come allenatore devo spingerli per migliorare sempre e fare di più. Sono contento del loro atteggiamento e se c'era bisogno di una risposta l'abbiamo avuta sia a Verona che a Berlino. Potevamo giocare meglio a Berlino, ma c'è stato un grande atteggiamento di squadra.

L'importante è domano e non il passato della qualità del gioco a Berlino. Era importante vincere a Verona e a Berlino. Sicuramente si può migliorare, ma bene che vinciamo anche quando giochiamo con meno qualità.

Cajuste a Verona è stato uno dei migliori in campo, non è stato lo stesso a Berlino, ma non è che per un giocatore gioca meno bene in un pezzo di partita non ha la mia fiducia. Elmas ha fatto bene il secondo tempo. Anguissa ha recuperato ma non ha i 90 minuti, vedremo se giocherà per poi uscire o entrare nella seconda parte di gara.

Domani è Napoli Milan, in campionato non siamo nemmeno a metà e non interessa sapere che Mourinho che dice che l'Inter è la più forte.

Non vogliamo mai allungarci, ma quando una squadra come l'Union sta per perdere la 9a partita consecutiva è normale che ti mettono pressione, noi però non abbiamo subito niente ed è stato normale abbassarsi. Siamo stati bravi a pressare il loro portiere, ma potevamo fare meglio perché non è stata la nostra migliore partita. E' stato importante giocare di squadra e con determinazione, perché in Champions nulla è scontato. Pure il Real Madrid non ha vinto facile con le altre.

Simeone e Raspadori sono importanti entrambi. Sono felice che Raspa ha segnato a Berlino. Anche il Cholito è molto importante e può dimostrarlo domani col Milan. L'importante è avere entrambi concentrati, anche giocando tutti e due insieme.

Non credo che Kvartskhelia giochi meglio solo con Mario Rui, è ora che è tornato al suo livello dopo essersi sbloccato con l'Udinese. E' un giocatore di livello altissimo che può fare sempre la differenza come possono essere decisivi tutti i nostri esterni d'attacco. Io mi aspetto lo stesso anche da Politano, sono decisivi con assist e gol".