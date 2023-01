DIRETTA - Napoli-Juventus Primavera 1-0 (9' Spavone): azzurri in vantaggio!

Napoli Calcio - Napoli Juventus Primavera, la squadra di Frustalupi si gioca un big match contro la Juve Primavera con l'obiettivo di fare un'altra impresa. Si torna in campo con la partita del Campionato Primavera 1. Qualche giorno fa le due squadre giovanili si sono affrontate nel turno di Coppa Italia con la vittoria del Napoli Primavera ai calci di rigore. E' la 14esima giornata dove giocano Napoli Juve Primavera.

Campionato Primavera, Napoli Juventus: diretta testuale

9' - GOOOOL DEL NAPOLI!Discesa sulla sinistra di Acampa, conclude Alastuey, tocca Spavone e palla in rete!

3' - Gran arata di Daffara su conclusione di Rossi: la Juve rischia grosso già nei primi minuti.

1' - Tra pochi minuti si comincia, manca solo il fischio d'inizio per questa Napoli-Juventus all'arena di Cercola. Batte la Juve, partiti!

Le formazioni ufficiali di Napoli-Juventus di Primavera:

NAPOLI3-5-2: Boffelli, Barba, Obaretin, D’Avino, Acampa, Marchisano, Spavone, Alastuey, Sahli, Gioielli, Rossi. All. Frustalupi

JUVENTUS 4-3-3: Daffara, Rouhi, Dellavalle, Doratiotto, Turco N., Hasa, Turco S., Yildiz, Nonge, Citi, Mancini. All. Montero

La partita inizierà alle ore 13:00.

I convocati di Frustalupi:

Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Boni, D’Avino, Giannini, Gioielli, Hysaj, Lamine, Lettera, Marchisano, Marranzino, Mutanda Kasongo, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Rossi, Russo, Sahli, Spavone, Turi.

Dove vedere Napoli Juventus Primavera?

Napoli Juve Campionato Primavera, dove vederla in streaming e tv? La partita sarà disponibile in diretta tv sul Canale Sportitalia e anche in streaming grazie a Sportitalia streaming.