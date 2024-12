DIRETTA VIDEO - Lazio-Napoli Coppa Italia: pre-partita con i tifosi napoletani allo stadio Olimpico

Lazio Napoli Coppa Italia, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. della partita degli Ottavi di Finale di Coppa Italia per la squadra di Antonio Conte che vuole continuare ad andare avanti nella competizione nazionale. Si giocherà allo stadio Olimpico la partita Lazio Napoli visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

Lazio Napoli DIRETTA TESTUALE

20.02 - Ecco la formazione ufficiale della Lazio. Il modulo è il 4-2-3-1: Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Hysaj; Dele Bashiru, Rovella; Tchaouna, Zaccagni, Noslin; Pedro

19.50 - L'arbitro della sfida è Pairetto della sezione di Nichelino. Il direttore di gara piemontese ha già arbitrato una volta una sfida tra Napoli e Lazio, quella giocata al Maradona nel campionato di Serie A 2022-23 (l’anno del terzo Scudetto del Napoli) terminata 1-0 per i capitolini con il gol di Milinkovic-Savic. In totale il Napoli vanta con Pairetto 14 precedenti: 10 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. La Lazio ha incrociato l’arbitro Pairetto 17 volte con un bilancio di 12 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. In questa stagione Pairetto ha arbitrato Como-Lazio 1-5.

19.31 - L'ultima vittoria del Napoli in casa della Lazio risale al 3 settembre 2022. Era la quinta giornata di campionato. Terminò 1-2 per gli azzurri allenati all'epoca da Spalletti. Nelle gare di Coppa Italia invece, gli azzurri non espugnano l'Olimpico dall'agosto 1986.

19.27 - Il Napoli giocherà in maglia nera questa sera. Casacca gialla invece per i portieri.

19.23 - Il dato spettatori complessivo previsto per la gara di questa sera tra Lazio e Napoli è pari a 35.000 persone sugli spalti.

19.18 - La trasferta di questa sera è vietata ai residenti nella Regione Campania. Nel settore ospiti dello stadio Olimpico sono attesi circa 800 tifosi del Napoli.

19.04 - Gentili lettori, benvenuti alla diretta testuale di Lazio-Napoli. Incognita turnover per Antonio Conte che potrebbe cambiare tanto rispetto all'ultimo match di campionato. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Hysaj; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. All.: Baroni

(4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Hysaj; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. All.: Baroni Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

