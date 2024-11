Dove vedere Fiorentina-Pafos in Tv e streaming: Sky, Prime Video Tv8?

Dove vedere Fiorentina-Pafos in Tv e streaming: non solo l'Europa League stasera, ma anche la Conference League. Così dopo Lazio-Ludogorets e in parallelo con Tottenham-Roma, ecco che scende in campo anche la formazione di Raffaele Palladino finora tra le grandi rivelazioni della Serie A.

La Viola è attualmente all'8° posto con 6 punti realizzati finora e c'è voglia di dare una strattonata importante anche in ambito internazionale contro la compagine cipriota giusto una posizione dietro ma a pari punti.

Dove vedere Fiorentina-Pafos in Tv e streaming? Questa la domanda che si faranno i tifosi toscani in queste ore ma anche molti appassionati di calcio che vorranno vedere all'opera la formazione gigliata.

Dove vedere Fiorentina-Pafos in Tv

Dove vedere Fiorentina-Pafos in Tv? Dove seguire in diretta il match, su SkySport, Prime Video o Tv8? Da scartare quest'ultima opzione e per un motivo molto semplice: trasmette le gare internazionali, sì, ma non di squadre italiane. Su Amazon sono state altre le gare in diretta in questa settimana europea motivo per cui Fiorentina-Pafos sarà su Sky. In particolare su Sky Sport 253 e Sky Sport 4K.

Dove vedere Fiorentina-Pafos in streaming

Dove vedere Fiorentina-Pafos in streaming? La soluzione digitale, in virtù di quanto detto, è SkyGo e NOW.