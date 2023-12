Sorteggio Champions League Napoli, la simulazione di CN24: trasferta inglese per gli azzurri | VIDEO

Sorteggio Champions League, lunedì 18 dicembre alle ore 12:00 ci sarà l'esito del sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli sarà inserito nell'urna delle squadre arrivate 2° nel proprio girone, e sfiderà quindi le vincenti dei gironi, Real Madrid escluso. Tante le insidie per gli azzurri, City e Bayern Monaco su tutte. Nella simulazione del sorteggio fatta da CalcioNapoli24, l'avversario per la squadra di Mazzarri è il Manchester City. Clicca su foto allegate per vedere il quadro completo della simulazione: