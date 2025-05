Inter, le ultime dall’allenamento: Lautaro ancora a parte

L’Inter di Simone Inzaghi continua a preparare il delicato scontro contro la Lazio, snodo cruciale nella corsa scudetto che vede i nerazzurri a un punto dal Napoli capolista. A preoccupare è la condizione di Lautaro Martinez: l’argentino non ha ancora lavorato con il gruppo e resta in dubbio. Novità più incoraggianti arrivano invece per Pavard, Frattesi e Mkhitaryan, che ieri hanno partecipato parzialmente alla seduta del 16 maggio. Il tecnico spera di recuperarli almeno per la panchina nella sfida di domenica. Occhi puntati su sabato 17, giorno chiave per capire chi sarà davvero disponibile. Appiano Gentile resta sotto osservazione.