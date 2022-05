Napoli Calcio - “Non ci credevate eh? Uomini e donne di poca fede. La verità è che ci credevano in pochi. Sicuramente lo hanno fatto i miei giocatori: del resto in questo stadio basta una scintilla, è la magia di questo posto ed è relativa al senso di appartenenza. Ovviamente c’è anche la qualità, non solo il fattore ambientale”, così si è pronunciato Carlo Ancelotti ad Amazon Prime al triplice fischio dell’epica semifinale di Champions League vinta ieri dall’ex tecnico del Napoli.