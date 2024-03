Opta - Quinto posto di un club italiano in Champions: è "sicuro" al 96,9%! | FOTO

Poco fa, si sono tenuti i sorteggi dei quarti di finale di Europa League. Dove vi sarà la sfida tutta italiana fra Milan e Roma. E c'è una buona notizia, che riguarda il ranking UEFA per l'ottenimento di un quinto posto di un club italiano nella prossima Champions League. L'Italia, quindi, grazie alla sfida Milan-Roma si proietta già a 18.427 punti nel ranking UEFA 2023/24 ed è quindi ad un passo praticamente certo dall'avere la quinta squadra in Champions League.

Considerando la graduatoria e il derby tutto italiano, la classifica si può già considerare almeno così rivista (punti che potranno aumentare se Milan o Roma non pareggiassero in entrambe le partite) con l'Italia che è già virtualmente a 18.427 e che nella proiezione punti di Opta va verso i 20.000 (c'è anche la Fiorentina in Conference con un sorteggio mica male, col Viktoria Plzen). Secondo Opta, quindi, per l'Italia le probabilità del posto aggiuntivo in Champions sono al 96.9%, dopo il sorteggio odierno.