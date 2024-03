Notizie Napoli calcio. Paolo Di Canio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post-partita di Barcellona-Napoli 3-1, ritorno degli ottavi di finale di Champions League:

“Il rigore per il Napoli c’è tutta la vita. Non c’entra niente che sia in Europa o in Italia, Osimhen anticipa il difensore che poi tocca due volte la gamba. Questo è rigore sempre”.