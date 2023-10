Notizie calcio. L'Union Berlino è avanti per 2-1 all'intervallo contro lo Sporting Braga nell'altro match del gruppo C di Champions League. La compagine tedesca è stata a lungo padrona del campo e si è presa di forza il doppio vantaggio con la doppietta di Becker, prima del gol di Niakatè che al 41' ha riaperto i giochi. In questo momento l'Union sale a quota tre punti in classifica al pari di Napoli e Real Madrid (impegnate questa sera), mentre il Braga resta fanalino di coda a quota zero.