Champions League, battere il Berlino per blindare gli ottavi: il Napoli si qualifica se...

Ultime news UEFA Champions League - La qualificazione agli ottavi di Champions per il Napoli è un obiettivo importante per prestigio, incassi economici, valore complessivo del risultato. Non è una cosa scontata, infatti, in tre occasioni il Napoli non ce l’ha fatta a passare il girone con Benitez, Sarri e Ancelotti in panchina. E adesso, grazie alle difficoltà di Braga e soprattutto Union Berlino, partendo in prima fascia da campioni d'Italia, il Napoli di Rudi Garcia è vicino al primo traguardo: la qualificazione agli ottavi.

Il Napoli si qualifica agli ottavi se...

Domani il Napoli può avvicinarsi a questo risultato, battendo l’Union Berlino nelle ultime due gare contro il Real Madrid e il Braga basterebbe un solo punto per la certezza aritmetica del passaggio del turno, se i portoghesi dovessero perdere al Bernabeu.