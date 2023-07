Calendario Serie A e incroci di fuoco con la Champions League: quattro big match, ci sono Milan, Juve e Inter!

UEFA Champions League - Incroci pericolosi, fra la fase a gironi di UEFA Champions League del Napoli e il calendario appena stilato della prossima Serie A TIM, l'edizione 2023/24.

Infatti, gli azzurri allenati da Rudi Garcia dovranno affrontare quattro big match a ridosso delle gare di Champions League della fase a gruppi: Milan e Inter al Maradona, ma anche Atalanta e Juventus in trasferta. Tutte gare a ridosso delle sfide (dalla terza in poi) del girone in Champions League dei partenopei.

Ecco allora il calendario con gli incroci fra i match di Serie A e le gare di Champions League (di cui chiaramente non si conoscono ancora gli avversari, col soprteggio fissato al 31 agosto 2023):

4ª giornata Serie A: Genoa-Napoli , 17 settembre 2023

Prima giornata UCL : 19/20 settembre 2023

5ª giornata Serie A: Bologna-Napoli

7ª giornata Serie A: Lecce-Napoli , 1 ottobre 2023

Seconda giornata UCL : 3/4 ottobre 2023

8ª giornata Serie A: Napoli-Fiorentina , 8 ottobre

9ª giornata Serie A: Verona-Napoli , 22 ottobre

Terza giornata UCL : 24/25 ottobre 2023

10ª giornata Serie A: Napoli-Milan , 29 ottobre 2023

, 29 ottobre 2023 11ª giornata Serie A: Salernitana-Napoli , 5 novembre 2023

Quarta giornata UCL : 7/8 novembre 2023

12ª giornata Serie A: Napoli-Empoli , 12 novembre 2023

13ª giornata Serie A: Atalanta-Napoli , 26 novembre 2023

Quinta giornata UCL : 28/29 novembre 2023

14ª giornata Serie A: Napoli-Inter , 3 dicembre 2023

15ª giornata Serie A: Juventus-Napoli, 10 dicembre 2023

Sesta giornata ?UCL: 12/13 dicembre 2023

16ª giornata Serie A: Napoli-Cagliari, 17 dicembre 2023