Barcellona, Valverde: "Non mi aspetto rinforzi a gennaio, Todibo può partire. Faccio affidamento sui calciatori che ho a disposizione"

Champions League - Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa prima dell'ultima sfida dell'anno contro l'Alaves. I blaugrana saranno gli avversari della SSC Napoli in Champions League e Valverde ha parlato anche di mercato: "Se mi aspetto rinforzi dal mercato di gennaio? Non penso ai rinforzi, solo ai giocatori che ho a disposizione. Todibo può partire? Il concetto è simile. Faccio affidamento sui giocatori che ho, conto su di loro e non mi aspetto nessuna modifica. Anche se non so cosa accadrà".