Notizie Calcio Napoli - Intervenuto in conferenza stampa in vista di Carlo Ancelotti ha parlato anche di Walter Mazzarri subentrato sulla panchina del Napoli: "Non mi ha stupito, è un amico ed è un allenatore di esperienza che conosce bene il calcio italiano: il cambio d'allenatore porta nei giocatori una motivazione supplementare. Quello che è successo nella partita con l'Atalanta ha mostrato motivazione nella squadra. Mazzarri può portare esperienza e conoscenza del gioco".