Verdi-Fiorentina, arrivano smentite. Resta ancora viva l'opzione Torino: la situazione [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Nelle ultime ore è spuntata l'indiscrezione che vorrebbe la Fiorentina interessata alle prestazioni di Simone Verdi. La società di Rocco Commisso sta cercando un altro esterno offensivo di qualità dopo l'arrivo dello svincolato Ribery. Da fonti vicine al calciatore ex Bologna trapela una secca smentita sulla possibilità di un trasferimento del ragazzo alla corte di Vincenzo Montella. Non c'è stato al momento nessun sondaggio o interesse dalla società gigliata. Sullo sfondo resta sempre l'opzione Torino. Il presidente Urbano Cairo è stato contestato dalla tifoseria granata per un calciomercato in entrata assente. Magari un colpo alla Verdi potrebbe riaccendere gli entusiasmi. La proposta, per ora, resta sempre la seguente: prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 20 milioni.

Simone Verdi

