Cammaroto: "Pioli chiederebbe un triennale da 5 milioni al Napoli"

Emanuele Cammaroto su Napolimagazine scrive di Stefano Pioli e la possibilità che possa guidare il Napoli la prossima stagione:

"Pioli si libererà dal Milan ma ha ancora un contratto di un anno con il club rossonero, è in orbita Napoli ma ad oggi non ci sono i presupposti. Girano cifre inverosimili che accostano Pioli al Napoli per 3 milioni all'anno ed è chiaro che non sono questi i parametri. In realtà Pioli ha ancora un anno di contratto a 4,1 milioni all'anno con il Milan ed è chiaro che pretenderebbe cifre per nulla inferiori, semmai più ampie.

Al Napoli chiederebbe un triennale da 4,5 - 5 milioni. Tanti, troppi per un nome che viene considerato una buona opzione ma un top e che non scalda la piazza napoletana. Non si può escludere l'ipotesi di un anno di pausa per Pioli, con uno stop almeno sino a dicembre, continuando intanto a percepire l'ultimo anno di contratto con il Milan".