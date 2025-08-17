TMW - Juanlu Sanchez al Napoli, ci siamo! Ecco quando può arrivare la fumata bianca: la data

Calcio Mercato  
Calciomercato SSC Napoli, sensazioni positive per Juanlu Sanchez. TMW svela: lunedì giornata buona per chiudere

Calciomercato SSC Napoli - Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di mercato e direttore di TMW, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato dell'affare Juanlu Sanchez così:

"Domani invece può essere il giorno giusto per Juanlu Sanchez al Napoli. Le sensazioni sono positive, presto Conte avrà a disposizione il vice Di Lorenzo".

Juanlu Sanchez col Siviglia
