TMW - Juanlu Sanchez al Napoli, ci siamo! Ecco quando può arrivare la fumata bianca: la data
Calciomercato SSC Napoli, sensazioni positive per Juanlu Sanchez. TMW svela: lunedì giornata buona per chiudere
Calciomercato SSC Napoli - Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di mercato e direttore di TMW, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato dell'affare Juanlu Sanchez così:
"Domani invece può essere il giorno giusto per Juanlu Sanchez al Napoli. Le sensazioni sono positive, presto Conte avrà a disposizione il vice Di Lorenzo".
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News