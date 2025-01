Eljif Elmas può tornare in Italia. Il macedone, oggi in forza al Lipsia ed ex Napoli, piace a diversi club di Serie A e tra questi c'è la Lazio. Un discorso a parte rispetto al nome di Jacopo Fazzini dell'Empoli che resta sempre obiettivo sensibile.

Elmas può andare alla Lazio

L'avventura di Elmas in Bundesliga non è stata positiva: ha raccolto nella passata stagione soltanto 255' in campionato. Non va meglio in questa, con all'attivo solo 6 presenze tra Bundesliga, Champions e Coppa.