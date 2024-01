Sky svela - Napoli, si avvicina anche Mangala per il centrocampo

Calciomercato Napoli, arrivano ancora importanti aggiornamenti in merito. Dopo l’annuncio su Hamed Junior Traoré, SkySport informa anche di un altro possibile colpo a centrocampo.

Mercato Napoli, si avvicina Mangala

“Mangala, il Napoli avanza per il prestito”, ha infatti annunciato poco fa il collega Gianluca Di Marzio. Si tratta, come già accennato, di un classe 98 di proprietà dal Nottingham Forest. Ma non finisce qui. Ecco quanto si legge poi sul sito del giornalista esperto di mercato: "Gli azzurri stanno avanzando anche per assicurarsi il prestito di Orel Mangala, centrocampista di proprietà del Nottingham Forrest. Inoltre il Napoli insisterà anche su Antonin Barak per il ruolo di centrocampista dopo che la prima offerta (500mila euro per il prestito e un diritto di riscatto fissato a 6) è stata rifiutata".