Sky: il Bologna supera l'Udinese, nuova offerta al Napoli per Zanoli!

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: c'è una nuova offerta per il terzino Alessandro Zanoli! Dopo la stagione passata in prestito al Genoa, è tempo per lui di una nuova avventura.

Nei giorni scorsi si era fatto insistente l'interessamento del Bologna, ma secondo quanto riporta ora Sky Sport si sarebbe intromesso con prepotenza il Bologna. L'offerta degli emiliani è di 5 milioni di euro, contro i 6 milioni richiesti dal Napoli. Ma in questo momento il Bologna ha superato la concorrenza dell'Udinese, secondo quanto assicura il giornalista Gianluca Di Marzio.