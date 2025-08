In ritiro a Castel di Sangro è arrivato il pizzaiolo Diego Vitagliano, ospite della SSC Napoli all'Aqua Montis Resort che ospita gli azzurri in questi giorni. Per l'occasione, ha deliziato tutta la squadra con la sua pizza e poi ha posato in foto con il capitano Giovanni Di Lorenzo. Ha scritto: "Pizzata per i campioni d'Italia". Guarda l'immagine su CalcioNapoli24.