La variante Raspadori può cambiare gli equilibri del calciomercato del Napoli, ecco come

Ultime notizie SSC Napoli - La variante Giacomo Raspadori può cambiare gli equilibri con il calciomercato del Napoli. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“Nelle idee dei colchoneros ci sono Nico Gonzalez, in uscita dalla Juventus, e Raspadori ma c’è distanza su cifre e formula. L’Atletico Madrid lo valuta 20 milioni e segue la strada del prestito con diritto di riscatto, il Napoli è disposto a discuterne solo per una cessione a titolo definitivo a partire da una proposta di almeno 35 milioni. Se dovesse verificarsi, il Napoli investirebbe su un esterno d’attacco per colmare il vuoto”