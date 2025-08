Sportitalia assicura: Raspadori in Italia non ha mercato! L'Atletico offre meno di 25 milioni

Calciomercato Napoli, ultime notizie: nuovi aggiornamenti su YouTube dal giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia, che fa il punto sulla situazione legata a Giacomo Raspadori.

"Capitolo Raspadori: possibile che non abbia mercato in Italia?", si chiede Pedullà, che risponde così: "Stranamente sì, stranamente perché lo ha avuto in determinati periodi e adesso non ce l'ha. Ma l'offerta dell'Atletico Madrid non è arrivata neanche a 22-25 milioni di euro, forse neanche a 20 milioni. Ora vediamo se l'Atletico aumenterà l'offerta".

Alfredo Pedullà aggiunge ulteriori dettagli sul suo sito ufficiale: "Giacomo Raspadori aveva chiesto lo scorso dicembre di essere ceduto, ma il Napoli gli aveva chiesto di restare". L’attaccante vorrebbe avere maggiore continuità ma al momento "la Serie A è abbastanza in silenzio nei suoi riguardi, dopo gli apprezzamenti dei giorni scorsi, vedremo se le cose cambieranno". Pedullà ribadisce anche l'offerta dell'Atletico Madrid: "il Napoli chiede almeno 30 milioni più bonus, l’Atletico Madrid nelle intenzioni (e senza aver mosso fin qui passi ufficiali) non arriva a 25".