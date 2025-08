Da Torino: è fatta per Simone! Prima però rinnoverà col Napoli fino al 2027

Calciomercato Napoli, ultime notizie da Torino sulla trattativa per Giovanni Simeone. Il giornalista Giacomo Morandin di Toro Zone svela i nuovi aggiornamenti sull'operazione, ormai in fase di chiusura.

Oggi ci sarebbe stato un nuovo incontro tra le parti subito dopo pranzo, e sono già in via di definizione gli ultimi dettagli che servono per completare il trasferimento del Cholito Simeone dal Napoli al Torino.