"Pronto a tagliarti la barba se vinci lo scudetto?", la risposta di Milinkovic-Savic | VIDEO

Ritiro Napoli a Castel di Sangro 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - È stato Vanja Milinkovic-Savic il sesto acquisto di questo intenso calciomercato Napoli.

Ritiro Napoli a Castel di Sangro, presentazione Milinkovic-Savic

Il portiere serbo, acquistato dal Torino in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, è stato presentato quest'oggi alle 16.15 al Teatro Comunale di Castel di Sangro dove l'estremo difensore ha commentato la trattativa che lo ha portato al Napoli, il dualismo con Alex Meret e i primi giorni in azzurro.

Ecco un estratto: "Tagliare la barba per lo scudetto o per la Champions League? Non credo, però se devo farlo per vincere allora la taglio".