Lo Monaco: "Raspadori seguito dall’Atletico è tanta roba. Lookman telenovela dell’estate"

Piero Lo Monaco ha parlato così a ‘Radio NapolI Centrale’: “Raspadori che entra nel mirino dell’Atletico Madrid è tanta roba. Simeone, invece, è attaccante del campionato di Serie A: ha avuto la sfortuna di avere davanti a sé giocatori come Osimhen e Lukaku. Simeone arriverà in doppia cifra giocando di più. Lookman è il caso dell’estate, ma penso che alla fine andrà l’Inter: magari aumentando un po’ la parte fissa. Sul caso Lookman ci vuole più professionalità da tutti. L’Atalanta ha tutto il diritto di cedere Lookman alle cifre che chiede all’Inter. La ‘Dea’ può assolutamente continuare in queste condizioni, come ha il Napoli ha gestito in maniera ottima la questione Osimhen”.