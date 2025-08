Pedullà: "La vendita di Miretti favorirebbe la Juve, il Napoli a queste cose ci pensa"

Calciomercato Napoli, ultime notizie: nuovi aggiornamenti su YouTube dal giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia, che fa il punto sulla situazione sulle trattative in entrata.

Il Napoli deve anche decidere se sborsare i 20 milioni euro alla Juventus per Miretti, consci però che quei soldi "potrebbero sbloccare in qualche modo il mercato della Juve e il Napoli a queste cose ci pensa, anche se Miretti piace molto", assicura Alfredo Pedullà. Piace Miretti, ma piace anche Fabbian del Bologna, che però non costa poco: bisogna aspettare.