Il Napoli non ha mollato Juanlu! Sky insiste: continua la trattativa col Siviglia

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie da Sky Sport: nuovi aggiornamenti sulla trattativa con il Siviglia per Juanlu Sanchez. Ecco quanto riportato nel corso dello speciale calciomercato su Sky Sport 24:

Il Napoli sta ancora cercando di trovare l'accordo con il Siviglia per Juanlu Sanchez: il Napoli c'è eccome e stanno cercando di trovare la quadra sulla richiesta di 17 milioni di euro.

Dunque il Napoli non avrebbe affatto mollato Juanlu, come si mormorava nei giorni scorsi, e sarebbe ancora in piena corsa per il terzino destro spagnolo.