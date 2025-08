Quest'anno a Castel di Sangro c'è davvero tantissimo entusiasmo: sold-out sugli spalti e in Alto Sangro, migliaia e migliaia di napoletani hanno raggiunto l'Abruzzo per sostenere la squadra durante la preparazione pre-campionato. Il nostro inviato Pasquale Cacciola chiacchiera con i tifosi del Napoli in giro per Castel di Sangro, nel corso della diretta di oggi su CalcioNapoli24. Guarda il video