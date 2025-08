Calciomercato Napoli, ultimissime notizie da Sky Sport: nuovi aggiornamenti sulla possibile cessione di Giacomo Raspadori.

Per Raspadori l'Atletico Madrid fa sul serio - assicura la redazione di Sky Sport - ma gli spagnoli non sono ancora arrivati ad offrire i 35 milioni di euro che chiede il Napoli. Raspadori potrebbe trovare più continuità a Madrid.

Non solo: secondo Sky, se Raspadori andasse via bisognerà monitorare la situazione per eventuali nuovi acquisti in attacco da parte del Napoli.