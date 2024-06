Sky - Futuro Osimhen, PSG e Arsenal alla finestra: l'Arabia sarebbe una scelta di vita

Calciomercato SSC Napoli - Dove andrà a giocare Victor Osimhen? Le ultime sul futuro del nigeriano arrivano da Sky Sport 24, con le parole dell'inviato da Napoli, Francesco Modugno:

"Dopo aver ufficializzato Conte, il Napoli si butta sul mercato. In attacco tutto dipende da Osimhen. I 130 milioni della clausola dovrebbero finanziare quasi tutto il mercato azzurro. Un anno fa di questi tempi, De Laurentiis scriveva che per 200 milioni si poteva comprare solo un piede di Osimhen. Poi le cose cambiano, una stagione così complicata cambi gli scenari. Oggi ha una clausola a 130 milioni alla quale nessuna sembra neanche avvicinarsi. Cambiano le dinamiche ma non la strategia del club. L’attaccante nigeriano deve finanziare quasi tutto il mercato del Napoli. Il PSG resta un’ipotesi, l’Arsenal anche ma non a certe cifre, l’Arabia sarebbe una scelta di vita di Osimhen. Con quei soldi si deve finanziare un centravanti, il profilo di Lukaku è una garanzia per l’allenatore. Al posto di Victor, Dovbyk piace tanto quanto Lukaku".