Sky - Buongiorno-Napoli, parti più vicine! Pronto Rafa Marin e novità per Leoni

Calciomercato Napoli, ancora novità oltre al blitz di domani in Germania per Kvaratskhelia.

Calciomercato Napoli, ultime su Buongiorno e Leoni

Ecco quanto riferito da Gianluca Di Marzio in diretta a Sky: “E’ fatta per Rafa Marin e farà le visite mediche prima del ritiro. Nel frattempo si sta seguendo anche il giovane Leoni su cui c’è anche l’Inter. La richiesta è poi 5 milioni. Entrambe potrebbero prenderlo e lasciarlo in prestito alla Sampdoria. Il Napoli addirittura lo lascerebbe due anni alla Samp. Per Buongiorno il Napoli è arrivato a 30 più 5 di bonus. Cairo ne chiede 35 più alcuni bonus. Le parti si stanno avvicinando ma servirà ancora tempo”.