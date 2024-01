Sky annuncia - Non solo Popovic, anche Zerbin verso il Monza

Calciomercato Napoli, arrivano importanti aggiornamenti sulla questione Popovic. Sfumato il Frosinone per un clamoroso errore di valutazione dei ciociari, con tanto di mea culpa del direttore sportivo, spunta una nuova pista per fortuna per il talento ingaggiato dal club azzurro: il Monza. E non sarebbe l’unico giocatore a fare tale percorso.

Mercato Napoli, anche Zerbin verso il Monza

“Napoli, anche Zerbin verso il Monza nell’operazione Popovic", annuncia infatti Gianluca Di Marzio via social. Il grande protagonista della semifinale di Supercoppa, dunque, va dritto verso il trasferimento alla squadra di Raffaele Palladino una volta rientrato in Italia.

Ecco quanto si legge poi dal sito del collega di SkySport: