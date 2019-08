RMC Sport, Ceccarini: "James al Napoli, se il Real apre al prestito si può fare"

Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato del Napoli nel suo editoriale per tuttomercatoweb:

Il Napoli è momentaneamente in fase di attesa. Giuntoli non ha urgenza di fare entrate. L’arrivo di Lozano permette al club azzurro di non avere fretta. Il Napoli aspetta sempre un segnale da Madrid per James Rodriguez. Il piano in fondo è pronto da tempo. Se il Real dovesse aprire al prestito con diritto, l’operazione si potrebbe ancora fare. Nel caso, a partire sarebbe Verdi con destinazione Torino, sponda granata. Non è detto però che il trequartista ex Bologna possa essere ceduto a prescindere. Dipenderà molto da quello che accadrà la prossima settimana. In uscita ci sono sempre Ounas e Tonelli. Per entrambi le ipotesi più concrete sono Nizza e Fiorentina. Il Napoli è intenzionato a prendere comunque un altro attaccante ed ecco che la pista più calda porta a Llorente. Lo spagnolo ha aperto al suo trasferimento in azzurro, per lui è pronto un biennale".