Rinnovo Kvaratskhelia, Gazzetta: l'agente chiederà 5mln, la strategia di De Laurentiis coinvolge...Osimhen

Calciomercato SSC Napoli - Sono giorni chiave per il futuro del Napoli, De Laurentiis è attivissimo su tutti i fronti e vanno sistemate questioni aperte da tempo. Ad esempio, il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

La trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia potrebbe entrare nel vivo già dalle prossime ore:

“Il suo agente Jugeli è arrivato a Napoli nelle scorse ore e adesso aspetta soltanto una chiamata per sedersi a un tavolo con De Laurentiis e cominciare a imbastire la trattativa.

Mamuka vorrà capire come il Napoli intende ripartire e quale sarà il progetto intorno al suo assistito. Khvicha e suo papà Badri sono felici a Napoli, l’entourage chiederà 5 milioni netti per allungare fino al 2028.

De Laurentiis sa che deve fare un sacrificio ma vorrebbe arrivare a 4,5 (bonus inclusi) come da primo contratto di Osimhen. Il Barcellona è in agguato e ha già contattato Jugeli: Xavi vuole Kvara, ma trattare col Napoli non è semplice”