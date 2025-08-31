Ambrosino da brividi: "Sono un bambino che ha realizzato il suo sogno più grande, farò di tutto affinché..." | FOTO

Ieri è arrivato l'esordio col Napoli in Serie A per Giuseppe Ambrosino, che via social è stato tanto apprezzato dai tifosi per questo bel messaggio:

"Un sogno diventato realtà. 13 anni fa ho indossato per la prima volta la mia maglia del cuore. Anni in cui ho giocato, sudato e sognato per questo momento. Tutto ciò che ho fatto non è mai stato per me un sacrificio ma solo un privilegio per avere l’onore di lottare per i colori della mia terra. Oggi quel bambino ha realizzato il suo sogno più grande. Farò di tutto affinché sia solo l’inizio".