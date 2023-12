"Napoli sull'argentino Pierotti, è già a Castel Volturno", spunta il clamoroso retroscena: ecco di chi si tratta

Calciomercato Napoli. Clamoroso retroscena in casa Napoli: gli azzurri stanno valutando con attenzione Santiago Pierotti, esterno argentino del Colon. A rivelarlo è il giornalista Paolo Del Genio nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'.

Queste le parole di Paolo De Genio sul possibile interessamento del Napoli per Pierotti:

"Non è una notizia di mercato, ma è una notizia certa. A Napoli in questo momento c’è Santiago Pierotti, argentino del Club Atlético Colón, è in città non per una vacanza. E’ un nazionale Under 20 dell'Argentina, trequartista, ma può fare anche l’ala destra. Era nel mirino di Bologna e Torino, un giocatore molto strutturato fisicamente. E’ in un albergo napoletano. Le prime informazioni fanno sapere che il Napoli non vada per gennaio su questo ragazzo. Dopodiché ha il passaporto comunitario, costa poco, gli scade il contratto a dicembre 2024. Buon talento, non ha segnato molto essendo un giocatore offensivo. Non so se il Napoli ci sta pensando adesso, lo prende e lo dà in prestito. Non lo so, ma è a Napoli per parlare con il Napoli. Oggi è stato in albergo e poi si è trasferito a Castel Volturno, non so se solo per parlare o per fare addirittura un allenamento. Potrebbe anche essere preso per il Bari”.