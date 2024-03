Paulo Dybala, svelato il valore della clausola rescissoria per l'Italia e per l'estero

Calciomercato Roma, spuntano le cifre delle clausola rescissoria di Paulo Dybala. Valori sorprendenti e che potrebbero determinare il futuro dell’attaccante argentino quest’estate.

Clausola rescissoria Paulo Dybala: a quanto ammonta

Come svelato dai colleghi di Tuttomercatoweb, le cifre sono due perché una è per l’estero e l’altra per l’Italia: la prima corrisponde a 13 milioni di euro, cifra attraverso la quale per esempio il Barcellona potrebbe prenderlo senza possibilità di replica se volesse, l’altra per la Serie A invece è a 20 milioni. Sarà tuttavia esercitabile solo nel periodo che va dal 1 al 31 luglio.