Calciomercato Napoli - Nuova avventura per l’ex azzurro Omar El Kaddouri. Come riporta Tuttomercatoweb, il centrocampista marocchino ha firmato - da svincolato - un contratto col Cluj in Romania dopo l'ultima esperienza al PAOK Salonicco con cui è arrivato in scadenza. Accordo biennale dove troverà l’italiano Andrea Mandorlini in panchina.