Nuovo allenatore Napoli e rosa a disposizione: chi ha creato più valore tra Conte, Gasperini, Pioli e Italiano | FOCUS

Conte, Gasperini, Pioli, Italiano: chi tra questi sarà l’allenatore del Napoli? De Laurentiis sta facendo le opportune valutazioni considerando pro e contro di ogni profilo sondato finora. Una variabile importante, non solo per il Napoli, nella scelta di un allenatore è anche la capacità di saper creare un valore di rosa. Nel caso degli azzurri, la stagione in corso, ha contribuito al deprezzamento della rosa. Togliendo chi ha clausole rescissorie, è fuori discussione che il valore dei cartellini, in base alle leggi di mercato, non sia più quello di un anno fa quando arrivò lo scudetto. Chi tra Conte, Gasperini, Italiano e Pioli ha valorizzato di più le rose a disposizione negli ultimi anni dando un surplus in euro al club? Vediamo nel dettaglio chi ha fatto meglio.

Nuovo allenatore Napoli

Il nostro focus sul valore delle rose a disposizione prende spunto dal sito specializzato Transfermarkt. In particolare, per ogni allenatore, siamo andati a vedere il valore rosa all’1 luglio (inizio stagione) confrontandolo al 30 giugno dell'anno successivo. Per i tecnici ancora in panchina, non abbiamo preso in considerazione la stagione in corso poiché non ancora ufficialmente finita.

Antonio Conte nel triennio alla Juventus e nel biennio interista ha portato complessivamente un surplus di 151 milioni come valorizzazione rosa. In particolare, alla Juve ha chiuso l’esperienza con un +19 (-10, +75, - 46) mentre all’Inter 132 (+38, +94).

Gian Piero Gasperini all’Atalanta, nel periodo tra il 2018/19 e 2022/23, ha chiuso con un saldo attivo di 43 milioni (+61, -13, +120, -64, -61).

Stefano Pioli, comprendendo l’ultimo anno di Fiorentina ed i quattro consecutivi al Milan, risulta essere - secondo i dati di Transfermarkt - l’allenatore che ha più creato valore in assoluto tra quelli accostati al Napoli. Il tecnico parmense può vantare infatti un saldo attivo di ben 232 milioni di cui +93 alla Fiorentina e 139 al Milan.

Vincenzo Italiano, rispetto ai tre profili descritti in precedenza, ha una carriera più breve in serie A. Logicamente il dato sulla valorizzazione delle rose a sua disposizione va contestualizzato al periodo. Fatta questa doverosa premessa per comprendere al meglio i dati, Italiano tra Spezia e Fiorentina vanta un saldo attivo di 73 milioni.