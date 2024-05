Al Napoli è stato proposto Bonny del Parma, definito il valore del centravanti 20enne

Calciomercato SSC Napoli - Al Napoli è stato proposto Ange-Yoan Bonny, 20enne centravanti del Parma, fresco di vittoria del campionato di Serie B. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ange-Yoan Bonny, 20enne centravanti del Parma, costa intorno ai cinque milioni:

"Il Napoli ha tanti giovani eventualmente da inserire nell’affare, magari da girare in prestito gli emiliani. Bonny sarebbe una delle due alternative al centravanti titolare che arriverà per sostituire Osimhen e – essendo un U21 – sarebbe un asset buono anche in termini di lista campionato. Giovane, affamato e con ampi margini di miglioramento: il Napoli è pronto a scommettere su Bonny"